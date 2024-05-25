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Охранники Ринкевича спасли девушку, упавшую в воду дамбы Рижской ГЭС

rus.tvnet.lv
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Рижская ГЭС. Иллюстративное фото.
Рижская ГЭС. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в субботу, 25 мая, проезжая на велосипеде через защитную дамбу Рижской ГЭС, стал свидетелем опасной ситуации, в которой оказалась девушка, которая, пытаясь остыть, сползла в воду и не могла самостоятельно выбраться на берег.

К счастью, сопровождавшие президента военнослужащие охраны военной полиции очень быстро и успешно справились с этой проблемой.

На записи в социальной сети Facebook президент Латвии Эдгар Ринкевич, описывая этот случай, призывает всех быть внимательными, чтобы не попасть в такую ситуацию.

"Я даже глазами не успела моргнуть, когда все уже закончилось, и девушка отделалась небольшим испугом. Будем беречь себя!", - пишет президент страны.

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