Охранники Ринкевича спасли девушку, упавшую в воду дамбы Рижской ГЭС

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в субботу, 25 мая, проезжая на велосипеде через защитную дамбу Рижской ГЭС, стал свидетелем опасной ситуации, в которой оказалась девушка, которая, пытаясь остыть, сползла в воду и не могла самостоятельно выбраться на берег.
К счастью, сопровождавшие президента военнослужащие охраны военной полиции очень быстро и успешно справились с этой проблемой.
На записи в социальной сети Facebook президент Латвии Эдгар Ринкевич, описывая этот случай, призывает всех быть внимательными, чтобы не попасть в такую ситуацию.
"Я даже глазами не успела моргнуть, когда все уже закончилось, и девушка отделалась небольшим испугом. Будем беречь себя!", - пишет президент страны.
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