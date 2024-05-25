Видео В Латвии у женщины во время беременности умер ребенок. Больница требует за аборт крупную сумму

Женщина заявила передаче, что не будет публично раскрывать ни личные данные, ни медицинские учреждения, причастные к происшествию.

"Во время визита к своему гинекологу я получила неожиданное и очень печальное известие - моя беременность остановилась. Медицинский диагноз - антенатальная гибель плода. Изначально было принято решение, что подождем две недели в надежде, что выкидыш произойдет естественным образом. По возвращении домой после повторного визита было констатировано, что необходимо стационарное лечение в больнице, чтобы как можно скорее был начат медикаментозный аборт, в худшем случае - хирургический аборт".

Женщина пишет, что направление в больницу было подготовлено поздно вечером в пятницу частной клиникой. Поступив в понедельник рано утром в больницу, которая оказывает оплачиваемые государством услуги, она узнала, что в таких случаях неотложная медицинская помощь является платной услугой.

"В Латвии неотложная медицинская помощь оплачена государством для всех. (…) Мне трудно сказать, почему другое учреждение приняло именно такое решение, которое оно приняло", - прокомментировала передаче глава Латвийской ассоциации семейных врачей Алиса Ницмане-Айшпуре.

Женщина попыталась связаться со своим семейным врачом, который отказался выписывать направление по системе э-здоровье, так как наблюдение за беременностью находится в ведении не семейного врача, а гинеколога.

Женщина провела в больнице два дня. При выписке был выдан счет - 511,58 евро, который она и оплатила.

После посещения больницы она почувствовала себя дискриминированной, так как для других женщин с точно таким же диагнозом эта услуга бесплатна.

Видео: Сюжет 4.studija

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