Трагический пожар под Саласилсом: в садовом домике погиб человек

В 15:11 Государственная пожарная служба получила вызов в Саласпилсский край, где горел садовый домик площадью 40 квадратных метров, заваленный мусором и обломками, и прилегающий к нему дровяной сарай площадью 5 квадратных метров. Погибший был найден под обломками.

С 17 до 21 часа поступило более 50 звонков с просьбой убрать упавшие при грозе и сильном ветре деревья или ветки.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 133 вызова - 30 на тушение пожаров, в том числе два на лесные и два на пожары прошлогодней травы, 81 на спасательные работы и 22 ложных вызова.

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