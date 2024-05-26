Золотую ветвь в Каннах получил фильм о любви и русских

Вторую по значимости награду Каннского фестиваля, Гран-при, получила драма "Все, что мы представляем как свет" индийского режиссера Паяла Кападиа.

Лучшим актером в Каннах был назван Джесси Племонс, исполнивший главную мужскую роль в ленте "Виды доброты" Йоргоса Лантимоса. Сразу четыре актрисы - Карла София Гаскон, Селена Гомес, Зои Салдана и Адриана Пас - получили награду за лучшую женскую роль. Отмечена была их игра в фильме "Эмилия Перес" Жака Одиара.

Приз за лучшую режиссуру получил португальский режиссер Мигел Гомиш, снявший историческую драму "Большое путешествие", приз за лучший сценарий - Корали Фаржа. Французская деятельница выступила и как сценаристка, и как режиссер хоррора "Вещество".

Спецпризом жюри Каннского фестиваля был отмечен сценарий триллера "Семя священного инжира", который снял режиссер Мохаммад Расулоф из Ирана. Сюжет фильма разворачивается на фоне волны протестов в Иране, начавшейся после смерти 22-летней девушки Махсы Амини - она умерла после того, как ее задержала "полиция нравов" за так называемое "неправильное ношение хиджаба".

Расулоф снимал свой фильм в Иране без санкций властей, а те, узнав о существовании картины и добавлении ее в программу Каннского фестиваля, стали оказывать давление на съемочную группу и актеров, требуя отозвать фильм. Самого Расулофа приговорили к восьми годам тюрьмы, конфискации имущества и публичному избиению плетью. При этом в прошлом власти страны уже приговаривали Расулофа к тюремным срокам, в том числе и за "антигосударственную пропаганду" в его фильмах, один из которых, "Зла не существует", стал лауреатом Берлинского кинофестиваля в 2020 году.

У Расулофа забрали паспорт, поэтому в случае с "Берлинале" он не мог присутствовать на вручении награды. Однако на этот раз режиссеру удалось покинуть страну нелегально - причем о том, что он все же сможет присутствовать на мировой премьере своей картины, стало известно лишь за день до этого события.

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