Видео Зеленский в видеообращении обратился к Байдену и Си Цзиньпину

"Я сейчас нахожусь в Харькове. Это город на востоке Украины, и, к сожалению, он очень близко к границе с Россией. Что означает для Харькова третий год непрерывного террора? В этом городе живет более миллиона человек. И каждую ночь и каждый день российская армия обстреливает город. Чаще всего ракетами С-300. Это зенитные ракеты, используемые Россией для наземного террора. В настоящее время в Харькове нет ни одного квартала или улицы, которая не подверглась бы обстрелу. Теперь Россия использует также удары управляемыми ракетами", - сказал Зеленский в обращении на английском языке.