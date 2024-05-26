Видео Зеленский в видеообращении обратился к Байдену и Си Цзиньпину

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье, 26 мая, видеообращении, записанном в Харькове, объявил, что участие в Саммите мира, запланированном на следующий месяц в Швейцарии одобрили уже 80 стран, и пригласил к участию на этой встрече президента США Джо Байдена и главу Китая Си Цзиньпина.
"Я сейчас нахожусь в Харькове. Это город на востоке Украины, и, к сожалению, он очень близко к границе с Россией. Что означает для Харькова третий год непрерывного террора? В этом городе живет более миллиона человек. И каждую ночь и каждый день российская армия обстреливает город. Чаще всего ракетами С-300. Это зенитные ракеты, используемые Россией для наземного террора. В настоящее время в Харькове нет ни одного квартала или улицы, которая не подверглась бы обстрелу. Теперь Россия использует также удары управляемыми ракетами", - сказал Зеленский в обращении на английском языке.
Президент Украины подчеркнул, что "любой человек в любой точке мира - от Сан-Паулу до Харбина - воспримет это одинаково - как террор. И мир это видит". На видео видно харьковскую типографию, разрушенную российским ракетным ударом, и Зеленский подчеркнул, что "им доставляет удовольствие сжигать".
"Мы все знаем, с чем имеем дело. Россию возглавляют люди, которые хотят, чтобы это стало нормой - сжигать жизни, разрушать города и деревни, разделять людей и стирать национальные границы посредством войны", - заявил Зеленский.
For them, it is a pleasure to burn. We all know who we are dealing with. Russia is run by men who want to make it a norm – burning lives, destroying cities and villages, dividing people, and erasing national borders through war.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2024
There is no nation that can stop such war alone,… pic.twitter.com/2AJ12vpdjM
Он подчеркнул, что нет такой нации, которая "в одиночку, без посторонней помощи" могла бы остановить такую войну. "Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт борьбы с российской ложью во время переговоров. И именно поэтому необходимы глобальные усилия. Глобальный мирный саммит, в котором примут участие лидеры, которых Россия не сможет обмануть", - заявил Зеленский, добавив, что участие в саммите уже подтвердили более 80 стран.
Зеленский призвал лидеров США и Китая "взять на себя инициативу в продвижении мира".
"Я обращаюсь к мировым лидерам, которые все еще находятся в стороне от усилий глобального мирного саммита, - к президенту США Байдену и китайскому лидеру президенту Си. Пожалуйста, проявите свое лидерство в продвижении мира. Настоящего мира, а не просто паузы между ударами", - сказал он.
"Пожалуйста, поддержите мирный саммит своим личным руководством и участием", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось, Байден заявил, что не будет лично участвовать в саммите, запланированном на 15 и 16 июня в Швейцарии, из-за своего рабочего графика, а Китай и Бразилия в совместном заявлении выразили мнение, что за стол переговоров должны сесть "обе стороны конфликта".
Саммит пройдет 15 и 16 июня на курорте недалеко от Люцерна. Список государств-членов будет опубликован незадолго до начала конференции, но в него войдут страны со всех континентов, в том числе члены G7, G20 и группы БРИКС.
Саммит G7 пройдет в соседней Италии с 13 по 15 июня.
На мероприятие также были приглашены Ватикан, Европейский Союз (ЕС), ООН, Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Россию на мероприятие не пригласили.
"Все страны, которые примут участие в саммите, должны предложить свои идеи и видение справедливого и прочного мира в Украине", - заявили в МИД Швейцарии. Цель переговоров - "содействовать общему пониманию возможных рамок для достижения этой цели" и "совместно определить дорожную карту для вовлечения обеих сторон в будущий мирный процесс", добавили в министерстве.
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