Утром в понедельник задерживаются поезда в направлении Айзкраукле. Причина трагична

Поезд Рига (9:48) - Айзкраукле (11:09) едет с опозданием в 41 минуту, а поезд Рига (10:09) - Слока (10:59) - с опозданием в 30 минут.

PV отмечает, что в понедельник утром в связи с вызовом неотложной медицинской помощи на железнодорожную станцию Шкиротава и движением поездов по одним путям возможна задержка поездов на железнодорожной линии в направлении Айзкраукле и на других сопутствующих рейсах.

Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, по имеющейся в распоряжении стражей порядка информации, у мужчины, который ехал на поезде, возможно, возникли проблемы со здоровьем и он скончался прямо по дороге.

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