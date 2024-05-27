Одним из самых обсуждаемых событий последнего времени на культурной сцене стала новая песня музыканта Густаво (Gustavo) Nepārmet man 3000 с участием Патриши и Нормунда Рутулиса. Оригинальную музыку этой песни написал маэстро Раймонд Паулс. Это подняло вопросы об авторских правах и о том, кому в конечном итоге принадлежит музыка Раймонда Паулса. Гунтарс Рачс, один из основателей крупнейшего музыкального издательства в странах Балтии MicRec и руководитель этой компании, в разговоре с TVNET+ расставил все точки над i.