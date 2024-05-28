Договор Рижской думы о сдаче крематория в аренду частному коммерсанту истекает этим летом, однако в феврале этого года ответственная комиссия приняла решение сдавать его в аренду и в дальнейшем, хотя консультанты рекомендовали продать здание. Его нынешний арендатор "Рижский кремационный центр - крематорий" мог бы участвовать и в новом аукционе на право аренды, однако известно, что печи в крематории нуждаются в ремонте, который может обойтись в 400 000 евро. На данный момент неясно, может ли это отразиться на будущих ценах на услуги и как и не станет ли выполнение этих работ аргументом для нового арендатора, чтобы попросить скидки на арендную плату. В отличие от Литвы и Эстонии в Латвии сейчас всего три крематория, последний из которых, расположенный в Салдусе, заявил о себе лишь в середине мая. TVNET+ попытался выяснить, как обстоят дела с ценами на эти услуги и насколько обоснованно полагать, что в Литве и Эстонии все можно сделать дешевле.
Как в Коценской волости около Валмиеры, так и в Салдусе и Риге цены на кремацию умершего примерно одинаковы и в самом скромном варианте колеблются в районе 600 евро. В эту сумму входят только минимальные затраты, а общие цены на услуги могут меняться в зависимости от индивидуальных пожеланий клиентов, например, заказывается ли нестандартный гроб, насколько обширная и проводится ли вообще церемония прощания.
В какой-то степени крематорий Вильянди в Эстонии конкурирует с Валмиерским и Рижским крематориями, услуги которых предлагает известное видземское похоронное бюро Ritus. Хотя на сайте этой компании указано, что организация кремации не является основной деятельностью компании, указанная цена - 120 евро - весьма удивляет. Связавшись с офисом Ritus, TVNET+ выяснил, что указанная цена включает только базовую услугу, а вместе с урной и транспортом стоимость может составить около 390 евро.