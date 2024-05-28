Элксниньш впервые прокомментировал нападение на руководителя Даугавпилсской больницы

После ножевого ранения руководителя Даугавпилсской региональной больницы медицинское учреждение работает в обычном режиме, заявил во вторник, 28 мая, на пресс-конференции мэр города Андрей Элксниньш, комментируя нападение на руководителя больницы Инту Вайводе.
У самоуправления нет никаких опасений по поводу работы больницы. "В больнице работают два члена правления. Больница работает в обычном режиме", - сказал председатель городской думы.
Он также призвал всех следить за публичными заявлениями Государственной полиции, поскольку расследование продолжается и полиции лучше знать, что рассказывать об этом преступлении.
По неофициальной информации Латвийского телевидения (LTV), в конце прошлой недели на руководителя Даугавпилсской региональной больницы Вайводе было совершено нападение с ножом.
Госполиция подтверждает, что нападение было, но оно не связано с ее профессиональной деятельностью. Полиция не предоставляет дополнительной информации об обстоятельствах нападения и жертве.
Эдгар Лабсвирс, другой член правления Даугавпилсской региональной больницы, также отказался от комментариев.
По данным LTV, нападение произошло в пятницу, 24 мая, и Вайводе находилась в критическом состоянии с несколькими ранениями, но сейчас ее состояние стабильно. Вайводе возглавила больницу осенью прошлого года, сменив на этом посту предыдущего руководителя Григория Семенова.
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