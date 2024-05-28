Более пяти миллионов россиян обяжут платить "счет за войну"

Налоговая реформа, которую готовят российские власти для пополнения бюджета, затронет до пяти миллионов жителей России. В настоящее время российский бюджет тратит на военные нужды уже каждый третий рубль, сообщает независимое российское СМИ The Moscow Times.
По оценке аналитиков "Альфа-Банка", с учетом первоначальных данных налоговой реформы, одобренной Госдумой на прошлой неделе, начиная с 2025 года гражданам России, зарабатывающим более 150 000 рублей (1550 евро) в месяц, придется платить повышенный налог с физлиц. Это, по мнению депутатов, позволит "сохранить конкурентоспособность российской экономики", а также "налоговая система России станет более привлекательной по сравнению с другими "дружественными" странами, в том числе в Евразийском экономическом союзе".
По оценкам аналитиков, если эта реформа будет одобрена, она затронет 3-5 миллионов граждан. Они напоминают, что изначально планировалось повысить налоги для тех граждан, чей доход превышает миллион рублей в год (10 300 евро). В этом случае "счет за войну" должны бы были платить как минимум 10 миллионов жителей.
Согласно российской официальной статистике, в феврале средняя зарплата в России составила 78 432 рубля (811 евро) в месяц, за год она выросла более чем на 13 тысяч рублей (130 евро). Ее номинальный рост составил 19,3%, а реальный с учетом инфляции - 10,8%.
По данным Bloomberg, ставка для тех, у кого возрастет подоходный налог, будет увеличена с 13% до 15%. Кроме того, рассматривается вариант установления ставки 20% для граждан, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год (начиная с 416 тысяч рублей/ 4300 евро в месяц).
Увеличение налогового бремени для тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, "справедливо", заявил российский диктатор Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию 29 февраля. Новые налоговые ставки предполагается зафиксировать до 2030 года, чтобы "обеспечить стабильные и предсказуемые условия для любых долгосрочных инвестиционных проектов".
"Высокие налоги для домохозяйств с более высокими доходами позволят Путину увеличить доходы бюджета на 0,5-1% ВВП, что фактически послужит дополнительным источником финансирования вторжения в Украину", - рассказал Bloomberg Александр Исаков, российский экономист.
Во-вторых, дополнительные налоги уменьшат отток капитала и давление на рубль. Люди, у которых больше денег, будут вынуждены отдавать больше стране вместо того, чтобы покупать валюту или пытаться эвакуировать свои сбережения из страны.
Ведь, как признает Исаков, Путину нужны деньги для реализации своих планов, в том числе для улучшения демографической ситуации. По официальной статистике, в прошлом году в России был самый низкий уровень рождаемости с 1999 года.
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