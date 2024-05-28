Более пяти миллионов россиян обяжут платить "счет за войну"

По оценке аналитиков "Альфа-Банка", с учетом первоначальных данных налоговой реформы, одобренной Госдумой на прошлой неделе, начиная с 2025 года гражданам России, зарабатывающим более 150 000 рублей (1550 евро) в месяц, придется платить повышенный налог с физлиц. Это, по мнению депутатов, позволит "сохранить конкурентоспособность российской экономики", а также "налоговая система России станет более привлекательной по сравнению с другими "дружественными" странами, в том числе в Евразийском экономическом союзе".

По оценкам аналитиков, если эта реформа будет одобрена, она затронет 3-5 миллионов граждан. Они напоминают, что изначально планировалось повысить налоги для тех граждан, чей доход превышает миллион рублей в год (10 300 евро). В этом случае "счет за войну" должны бы были платить как минимум 10 миллионов жителей.

Согласно российской официальной статистике, в феврале средняя зарплата в России составила 78 432 рубля (811 евро) в месяц, за год она выросла более чем на 13 тысяч рублей (130 евро). Ее номинальный рост составил 19,3%, а реальный с учетом инфляции - 10,8%.