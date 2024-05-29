Жара в ближайшие дни не спадет, и в самые жаркие моменты температура повысится до +31 градуса. Июнь также обещает быть полным температурных рекордов. Каждое лето из-за жаркой погоды задерживаются поезда, на некоторых участках замедляясь до черепашьего темпа. Почему железная дорога не может нормально работать в жаркую погоду, хотя температуру нельзя назвать экстремальной?

В понедельник, 27 мая, поезда на Тукумской железнодорожной линии задерживались примерно на 15 минут, поскольку из-за жары скорость поезда была ограничена до 80 км/ч. Если в июне погода продолжит оставаться жаркой, тем, кто пользуется железнодорожным сообщением, следует ожидать значительных задержек. Почему высокая температура так негативно влияет на железнодорожную инфраструктуру, что на самом деле происходит с путями в жару и может ли это быть опасно?