"Эти представители НАТО, особенно в Европе и особенно в малых странах, должны понимать, во что они играют", - заявил Путин в столице Узбекистана Ташкенте по завершении своего государственного визита.

Он намекнул на военные контратаки и на то, что малым странам особенно не следует забывать, что их территории малы и густонаселены.

Путин, который начал агрессивную войну России против Украины в феврале 2022 года, обвинил Запад в продолжении "эскалации". Он заявил, что современные системы вооружения, такие как ракетные комплексы ATACMS, контролируются не украинскими солдатами, а высококвалифицированными специалистами НАТО на основе спутниковой разведки.

До сих пор это оружие в основном было нацелено на оккупированные Россией территории Украины.

Путин особенно раскритиковал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который поддерживает обстрелы военных объектов на территории России, ссылаясь на право Украины на самооборону.