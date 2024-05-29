Российский диктатор Владимир Путин во вторник, 28 мая, пригрозил Европе "серьезными последствиями", если Украине будет разрешено использовать поставленное Западом высокоточное оружие большой дальности для атак на российскую территорию.
"Эти представители НАТО, особенно в Европе и особенно в малых странах, должны понимать, во что они играют", - заявил Путин в столице Узбекистана Ташкенте по завершении своего государственного визита.
Он намекнул на военные контратаки и на то, что малым странам особенно не следует забывать, что их территории малы и густонаселены.
Путин, который начал агрессивную войну России против Украины в феврале 2022 года, обвинил Запад в продолжении "эскалации". Он заявил, что современные системы вооружения, такие как ракетные комплексы ATACMS, контролируются не украинскими солдатами, а высококвалифицированными специалистами НАТО на основе спутниковой разведки.
До сих пор это оружие в основном было нацелено на оккупированные Россией территории Украины.
Путин особенно раскритиковал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который поддерживает обстрелы военных объектов на территории России, ссылаясь на право Украины на самооборону.
Украина требует от США и других западных стран разрешения на использование их ракет и крылатых ракет для нанесения ударов по территории России, чтобы более эффективно бороться с агрессором.
До сих пор Киев для таких атак в основном использовал дроны собственного производства. Российская армия смогла собрать подразделения для новых атак на территорию Украины или бомбардировок приграничных городов, включая Харьков, с помощью своей авиации, действующей с безопасного расстояния.
По мнению Путина, такое разрешение Запада будет равнозначно прямой конфронтации между Россией и Западом. Он вновь упомянул о стратегическом ядерном оружии России.
Путин также поставил под сомнение возможную защиту стран НАТО со стороны США. "Если для Европы материализуются серьезные последствия, как поведут себя США, учитывая наш паритет стратегических вооружений?" - спросил он.
С начала войны российское руководство неоднократно угрожало применить ядерное оружие, чтобы удержать Запад от оказания большей поддержки Украине.
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