35% первоклассников и четвероклассников школ нацменьшинств не используют латышский вне школы

35% первоклассников и четвероклассников, которые учатся в школах нацменьшинств и в этом учебном году начали обучение по-латышски, используют латышский язык только в школе, показал опрос родителей школьников, проведенный компанией Edurio. Данные опроса были обнародованы на форуме, на котором представители Рижского самоуправления, Министерства образования и науки, а также школ обсуждали, как идут дела с переходом на обучение на латышском языке, сообщает Latvijas Avīze.
Как известно, с этого учебного года на латышском языке образование получают ученики 1-х, 4-х и 7-х классов. В ходе опроса родителей спросили, помогают ли они детям в изучении латышского языка. Выяснилось, что большинство родителей стараются помогать разными способами, и только 4% первоклассников и 2% четвероклассников родители ничем в этом не помогают.
Как отметила представитель проводившей опрос компании Лаума Туча, родители в основном целенаправленно учат детей латышскому языку, читают вместе с ними книги на латышском языке, но мало сами разговаривают с детьми по-латышски. 12% первоклассников этих школ и 18% учеников 4-х классов изучают латышский язык с репетитором, а 12% и 11% соответственно - на занятиях по образованию по интересам, в том числе в кружках по латышскому языку.
Опрос также показал, что родители первоклассников позитивнее относятся к обучению по-латышски, чем родители учеников 4-х классов. Отвечая на вопрос, как ребенок чувствует себя в школе, где обучение, воспитательный процесс и мероприятия проходят на латышском языке, 36% первоклассников и 23% родителей четвероклассников ответили, что у ребенка в школе все хорошо.
По оценке родителей, лучше у детей получается слушать, что на латышском говорят другие, а труднее всего - самим говорить по-латышски. Родители признают, что детям часто страшно говорить по-латышски, страшно, что не получится. Трудности доставляют также чтение и письмо на латышском языке. Кто-то из родителей признался, что сейчас ребенок другие учебные предметы не осваивает, учит только латышский язык.
Один из негативных аспектов реализации реформы, который вскрылся в ходе опроса родителей, заключается в том, что довольно большая часть родителей учеников не знает, к кому в школе обращаться, если ребенок испытывает трудности с обучением по-латышски: об этом заявили 37% первоклассников и 44% родителей четвероклассников.
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