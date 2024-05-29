35% первоклассников и четвероклассников школ нацменьшинств не используют латышский вне школы

Как известно, с этого учебного года на латышском языке образование получают ученики 1-х, 4-х и 7-х классов. В ходе опроса родителей спросили, помогают ли они детям в изучении латышского языка. Выяснилось, что большинство родителей стараются помогать разными способами, и только 4% первоклассников и 2% четвероклассников родители ничем в этом не помогают.

Как отметила представитель проводившей опрос компании Лаума Туча, родители в основном целенаправленно учат детей латышскому языку, читают вместе с ними книги на латышском языке, но мало сами разговаривают с детьми по-латышски. 12% первоклассников этих школ и 18% учеников 4-х классов изучают латышский язык с репетитором, а 12% и 11% соответственно - на занятиях по образованию по интересам, в том числе в кружках по латышскому языку.