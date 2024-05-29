На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala выступит легендарная британская поп-группа Londonbeat

Группа начала свою впечатляющую музыкальную историю в Великобритании с сотрудничества английского гитариста и трех талантливых афроамериканских певцов, прославившись уникальным сочетанием R&B, поп-музыки и соула с современными ритмами техно.

Их знаменитая песня I’ve Been Thinking About You была выпущена в далеком 1991 году и быстро достигла вершин чартов Billboard Hot 100 и Hot Dance Music/Club. Этот успех не только укрепил положение группы в музыкальной индустрии, но и продемонстрировал способность мастерски сочетать классическое звучание соула с тенденциями современной танцевальной музыки. В 2019 году благодаря сотрудничеству с немецким диджеем Клаасом, ремикс их хита снова вошел в топ-10 танцевальных чартов Billboard, подтверждая значимость и популярность Londonbeat среди разных поколений слушателей.

Фото: Пресс-фото

Laima Rendezvous Jūrmala ежегодно собирает гостей страны и местных жителей со всех уголков Латвии, предлагая насыщенную программу на протяжении всех трех дней. Уникальность фестиваля заключается в том, что в рамках одного дня на сцену выходят более десяти любимых и восходящих артистов, которые удивляют живым звуком и талантом.

В этом году первый день фестиваля посвящен поддержке Украины, и в его рамках на сцене выступят ведущие украинские и латвийские артисты, включая Макса Барских, Верку Сердючку, Ольгу Полякову, Алексеева, Дорофееву, Анну Буткевич, Настю Каменских, а также латвийских исполнителей Нормунда Рутулиса и Яниса Стибелиса и других.

Билеты на фестиваль доступны во всех в кассах Biļešu Serviss.

Фото: Пресс-фото

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