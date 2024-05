На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala выступит легендарная британская поп-группа Londonbeat

Их знаменитая песня I’ve Been Thinking About You была выпущена в далеком 1991 году и быстро достигла вершин чартов Billboard Hot 100 и Hot Dance Music/Club. Этот успех не только укрепил положение группы в музыкальной индустрии, но и продемонстрировал способность мастерски сочетать классическое звучание соула с тенденциями современной танцевальной музыки. В 2019 году благодаря сотрудничеству с немецким диджеем Клаасом, ремикс их хита снова вошел в топ-10 танцевальных чартов Billboard, подтверждая значимость и популярность Londonbeat среди разных поколений слушателей.