В среду пожарные 17 раз выезжали на ликвидацию последствий грозы

Вчера пожарные отправились на 17 вызовов в связи с последствиями грозы, для того, чтобы на месте происшествий распилить сломанные деревья или их ветки, упавшие на проезжую часть дорог, тротуары, террасы или легковые автомобили, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
За прошедшие сутки VUGD получила 56 вызовов: 13 на тушение пожаров, в том числе три на тушение пожаров прошлогодней травы и один на тушение лесного пожара, 33 - на спасательные работы, еще десять вызовов были ложными.
В минувшие сутки пожарные выезжали на тушение пожаров, в которых горела сажа в дымоходе здания, конструкции крыши, оставленная без присмотра на плите еда, моторный отсек легкового автомобиля, трансформатор электричества, электрораспределительный шкаф, электропровода, тополиный пух и в трех случаях мусор.
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