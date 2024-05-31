В Таллинне тепло встретили Макаревича и его "Машину времени"

Андрей Макаревич и "Машина Времени" выступили на сцене концертного зала Alexela. Яркий красивый концерт посвящен 55-летию легендарной группы.

В праздничную программу вошли все хиты с 1970-х по 2020-е, также музыканты удивляют публику новинками. Легендарная группа исполняет свои хиты под видео-шоу на экранах, а публика, конечно же, знает большинство из них наизусть.

Может показаться удивительным, но на концерт пришли люди абсолютно разных возрастов. Возможно, старшее поколение таким образом показывает пример младшим, а возможно, дети и молодежь уже и сами любят творчество легендарной группы.

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