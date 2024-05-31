В квартале VEF Vasarnīca прошла одна из крупнейших и важнейших платформ новой моды и дизайна в Латвии – 31-й показ мод Латвийской академии художеств (LMA). Как всегда смело, эффектно, сексуально и бунтарски дерзко!

Для показа было отобрано 19 коллекций, созданных студентами специальности LMA дизайна моды. Это отразилось в работах молодых художников в этом году. Такие темы, как детские воспоминания и личные истории, а также вопросы равенства и устойчивые дизайнерские решения.

В коллекциях были представлены разные материалы, вышивки, трикотаж и узоры, а также использование нетрадиционных техник.