В Риге выступит "мама" украинского рэпа alyona alyona

21 июня в 19:00 в клубе Melnā piektdiena выступит украинская рэп-исполнительница alyona alyona.
Певицу alyona alyona (наст. имя - Алена Савраненко) считают "мамой" украинского рэпа. Она сразила Европу своими хитами, а совместные с Jerry Heil хиты "Молитва" и "Купала" давно покорили сердца слушателей. В прошлом Алена (укр. Альона) была простой девушкой, воспитательницей детского сада в поселке Киевской области, а уже сегодня The New York Times сравнивает украинскую рэпершу с Azealia Banks.
В 2022 году alyona alyona выступала с концертом в Латвии.
Летом 2022 года украинская рэп-исполнительница посетила Латвию, где выступила на музыкальном фестивале Baldones Waterfest и занялась благотворительностью.
"Мне очень понравилось выступление, особенно локация - лес, вода, пляж, удивила очень хорошая организация концерта - большая сцена, свет, звук.
Что немного огорчило, так это то, что фестиваль не был переполнен людьми, пришли только истинные фанаты, которые хотели "прокачаться" от музыки, и я для себя открыла несколько латвийских музыкантов, которые прям очень мне понравились", - рассказала alyona alyona в интервью RUS TVNET в 2022 году.
За время пребывания в Латвии певица побывала в двух волонтерских центрах - на вокзале в Риге и за городом:
"Мы все в Украине слышим, как Латвия нам помогает, но вот только сейчас я своими глазами увидела, насколько велика эта помощь, сколько собралось людей, сколько всего делается каждый день - и таких масштабов я даже не представляла".
"Я влюбилась в эту страну, в Ригу, приятно удивило то, что много воды, зелени, везде невероятная архитектура. Я каталась по городу на самокате и просто наслаждалась, честно, я не ожидала это увидеть. Порадовали заведения, есть большое разнообразие даже для вегетарианцев, очень открытая молодежь, и хоть я в Латвии и работала, но душой я отдыхала", - поделилась исполнительница своими впечатлениями.
Видео: alyona alyona - Не втратимо зв'язок
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