В Риге выступит "мама" украинского рэпа alyona alyona

Певицу alyona alyona (наст. имя - Алена Савраненко) считают "мамой" украинского рэпа. Она сразила Европу своими хитами, а совместные с Jerry Heil хиты "Молитва" и "Купала" давно покорили сердца слушателей. В прошлом Алена (укр. Альона) была простой девушкой, воспитательницей детского сада в поселке Киевской области, а уже сегодня The New York Times сравнивает украинскую рэпершу с Azealia Banks.

В 2022 году alyona alyona выступала с концертом в Латвии.

Летом 2022 года украинская рэп-исполнительница посетила Латвию, где выступила на музыкальном фестивале Baldones Waterfest и занялась благотворительностью.

"Мне очень понравилось выступление, особенно локация - лес, вода, пляж, удивила очень хорошая организация концерта - большая сцена, свет, звук.

Что немного огорчило, так это то, что фестиваль не был переполнен людьми, пришли только истинные фанаты, которые хотели "прокачаться" от музыки, и я для себя открыла несколько латвийских музыкантов, которые прям очень мне понравились", - рассказала alyona alyona в интервью RUS TVNET в 2022 году.