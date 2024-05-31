Директор Государственного бюро по контролю за строительством Мякушкина подала в отставку

С 1 июня Светлана Мякушкина покидает должность директора Государственного бюро по контролю за строительством (BVKB), сообщили агентству LETA в бюро.
Мякушкина приняла такое решение по личным обстоятельствам.
Исполнять обязанности главы бюро министр экономики Виктор Валайнис поручил заместителю Мякушкиной Кристине Упмине.
Мякушкина отметила, что ее решение продуманное, не является поспешным или вызванным политическим или иным давлением.
Она также отметила, что работает в сфере государственного управления 17 лет, последние семь из которых - в BVKB. "Это время было очень динамичным, вместе с моей командой мы многого добились в области администрирования строительства и энергетической политики, в дигитализации, но сейчас пришло время остановиться и поставить новые цели", - говорит Мякушкина.
BVKB функционирует в Латвии с 1 октября 2014 года.
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