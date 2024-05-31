Директор Государственного бюро по контролю за строительством Мякушкина подала в отставку

Она также отметила, что работает в сфере государственного управления 17 лет, последние семь из которых - в BVKB. "Это время было очень динамичным, вместе с моей командой мы многого добились в области администрирования строительства и энергетической политики, в дигитализации, но сейчас пришло время остановиться и поставить новые цели", - говорит Мякушкина.