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Фото Лето в Юрмале началось с Праздника курорта

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Праздник курорта в Юрмале
Праздник курорта в Юрмале Фото: Publicitātes foto

В субботу, 1 июня, в Юрмале с разнообразной программой мероприятий проходит Праздник курорта. Посетители фестиваля могут насладиться уличными кафе, самый длинной диско-вечеринкой на улице Йомас, а самые маленькие гости развлекаются в "Городке вкусняшек". Более шестидесяти юрмальских коллективов приняли участие в шествии юрмальского Праздника курорта.

В завершение программы вечером на берегу моря на пляже в Майори на большой сцене выступят певица Мария Наумова, репер rolands če и группы Labvēlīgais tips и Citi zēni.

Завершится же мероприятие салютом.

Галерея: Праздник курорта в Юрмале

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