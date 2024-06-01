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Фото Первые соревнования по держанию и поеданию томатов в Латвии

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Фестиваль томатов
Фестиваль томатов Фото: Justs Kravalis

В субботу, 1 июня, прошел первый фестиваль томатов Getliņi eko. Посмотрите и узнайте, что на самом деле означает "фестиваль томатов"!

Во время фестиваля у посетителей была возможность принять участие в викторине про обслуживание отходов и выращивание овощей, а также в состязании по удержанию и поеданию томатов.

Кроме того, заряд витаминов получили все присутствующие!

А сколько секунд ящик с томатами смогли бы продержать на вытянутых руках вы?

В Риге проходит первый в истории фестиваль томатов
В Риге проходит первый в истории фестиваль томатов Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA
В Риге проходит первый в истории фестиваль томатов
В Риге проходит первый в истории фестиваль томатов Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA
В Риге проходит первый в истории фестиваль томатов
В Риге проходит первый в истории фестиваль томатов Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

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