ABBA снова воссоединилась ради благородного дела

Благодаря целому ряду хитов, включая Dancing Queen, Waterloo и Mamma Mia, ABBA остается одной из самых влиятельных поп-групп в мире.

31 мая члены группы воссоединились, чтобы получить престижное рыцарское звание своей родной Швеции.

Более чем через 40 лет после последнего выступления все четверо участников были награждены Королевским орденом Вазы и получили звание "Командора первого класса" за "выдающиеся заслуги в шведской и международной музыкальной жизни".

В последний раз орден Вазы вручался 50 лет назад.

ABBA на королевской церемонии Фото: AFP/SCANPIX

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