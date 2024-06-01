Вс, 2.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

ABBA снова воссоединилась ради благородного дела

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Abba получает орден Вазы
Abba получает орден Вазы Фото: EPA/Scanpix

Все четверо участников группы ABBA 31 мая снова объединились, чтобы на королевской церемонии в Швеции получить рыцарские титулы от короля и королевы, сообщает Daily Mail.

Благодаря целому ряду хитов, включая Dancing Queen, Waterloo и Mamma Mia, ABBA остается одной из самых влиятельных поп-групп в мире.

31 мая члены группы воссоединились, чтобы получить престижное рыцарское звание своей родной Швеции.

Более чем через 40 лет после последнего выступления все четверо участников были награждены Королевским орденом Вазы и получили звание "Командора первого класса" за "выдающиеся заслуги в шведской и международной музыкальной жизни".

В последний раз орден Вазы вручался 50 лет назад.

ABBA на королевской церемонии
ABBA на королевской церемонии Фото: AFP/SCANPIX

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх