Выборы в ЮАР: "Африканский национальный конгресс" впервые не получает абсолютное большинство в парламенте

Поcле обработки почти всех (99,51%) бюллетеней, АНК набирает 40% голосов, это худший ее результат за 30 лет. Партия всегда набирала более 50% голосов на всех выборах, начиная с 1994 года.

Многие избиратели в Южно-Африканской Республике разочаровались в партии, выросшей из одноименного движения за расовое равноправие, из-за неэффективного управления экономикой и коррупционных скандалов в правительстве.

Второе место занимает партия «Демократический альянс», у которой 22%.

Распределение мест в Национальном собрании, состоящем из 400 членов, прямо пропорционально доле голосов, полученных каждой из партий.

Много голосов от АНК также ушло к недавно сформированной партии МК, которую поддержал бывший президент Джейкоб Зума, — она получила неожиданно сильную поддержку. Партия набирает 15% голосов и займет третье место.

АНК не сможет сформировать правительство, опирающееся на парламентское большинство, как было до сих пор. Ей придется искать партнеров для какой-то коалиции, и переговоры не обещают быть простыми.

В MK в качестве условия сотрудничества с АНК назвали отставку президента Сирила Рамафосы, который сменил Джейкоба Зуму в 2017 году. Президент ЮАР выбирается парламентом. В АНК заявляют, что Рамафоса в отставку не уйдет.

Внутри АНК, вероятно, будет сопротивление и программе «Демократического альянса» о свободе рынка.