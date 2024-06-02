Украинцы минируют границу в Харьковской области при помощи дронов

Издание указывает, что российская армия недавно пересекла границу и продвигается вперед по двум направлениям. Чтобы не допустить дальнейшего прорыва, украинские пилоты дронов, сбрасывая мины с беспилотников, заминировали переходы и дороги на границе государства.

Журналист рассказал, что военнослужащие армии Украины обитают в бункере, из которого выходят только на несколько минут по ночам, чтобы запустить дроны.

Несколько недель назад их перевезли с Донбасса. Вооруженные силы РФ не знают про эту позицию, однако они следят за приграничной зоной. Поэтому любой огонь или свет может сдать украинцев. Журналисты Bild ночью поспешно покинули позицию, так как к ней приближался российский дрон. На следующий день армия Украины переслала Ронцхаймеру отснятые материалы, на которых видна российская военная техника, которая ночью подорвалась на сброшенных минах.

В Волчанске Харьковской области ВСУ удалось отбить несколько кварталов города, на что армия России отреагировала усиленными обстрелами города тяжелой артиллерией, реактивными неуправляемыми ракетами и планирующими бомбами.

Украинская сторона утверждает, что контролирует около 70% города, однако в городе и его округе продолжаются ожесточенные бои с оккупантами.

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