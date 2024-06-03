Два израильских министра пригрозили развалить правительство, если оно согласится с мирным планом Байдена

В конечном итоге план предполагает освобождение всех заложников, окончательное прекращение боевых действий и план масштабной реконструкции Газы.

Но в субботнем посте в социальных сетях Бецалель Смотрич сообщил, что сказал Биньямину Нетаньяху, что «не будет членом правительства, которое согласится с предложенной схемой и положит конец войне, не уничтожив ХАМАС и не вернув всех заложников».

Вторя его словам, Итамар Бен-Гвир заявил, что сделка означает отказ от цели уничтожить ХАМАС. «Это безрассудная сделка, которая представляет собой победу терроризма и угрозу безопасности государства Израиль», — заявил он.

Итамар Бен-Гвир, по его словам, предпочел бы роспуск правительства согласию на предложенный президентом Байденом план.

Реакция Вашингтона

По словам представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, правительство США имеет все основания ожидать, что Израиль примет американское предложение о прекращении огня в секторе Газа.

«Это было предложение Израиля. Мы вполне ожидаем, что если ХАМАС согласится на это предложение - как им было передано, на предложение Израиля - тогда Израиль скажет «да», — заявил в воскресенье в эфире ABC News представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы ждем официального ответа от ХАМАС», — добавил Кирби. По его словам, США надеются, что обе стороны согласятся начать реализовывать первую фазу плана как можно скорее.