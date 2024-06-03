Эксперт: России выгодна низкая активность избирателей на выборах в Европарламент

Он также отметил, что речи отдельных кандидатов в депутаты ЕП, которые в той или иной степени совпадают с желаемыми России нарративами, имеют возможность прозвучать, поскольку есть такая часть общества, которая представляет такое мнение. Вполне вероятно, что такие послания не прозвучали бы, если бы кандидаты не верили, что таким образом возможно получить дополнительные голоса на выборах.

Сартс предупредил, что хотя подобные взгляды в Латвии не являются доминирующими, у партий, выражающих близкие России нарративы, все же есть возможность преодолеть 5-процентный барьер в ситуации, если на выборы приходит мало людей. [Низкая активность] была бы в "логических интересах" России - чем меньше людей участвует в выборах, тем больше возможностей имеют якобы маргинальные группировки получить место или признаваемую позицию, что дало бы возможность на других выборах "расправить крылья". В связи с этим Сартс призвал граждан идти на выборы.

До сих пор в Латвии не наблюдалось особых попыток повлиять на исход выборов в ЕП. "Последняя неделя - та самая сочная, когда на что-то можно повлиять", - однако эксперт сомневается, что в Латвии могут произойти серьезные инциденты. Цель вмешательства в выборы - создать хаос, внушить недоверие, а также иногда добиться избрания конкретных кандидатов.

Предварительное голосование на выборах в Европарламент уже началось, а основное голосование пройдет в субботу, 8 июня.

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