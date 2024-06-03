В выходные утонули три человека

Один утонувший был найден в Ликсненской волости Аугшдаугавского края, один - в Венте в Вентспилсе, еще один - в Пушской волости Резекненского края.

В этом году в водоемах найдено уже 37 утонувших, в том числе 11 - во время официального купального сезона, который начался 15 мая.

Как отмечает VUGD, причину смерти всех найденных в водоемах устанавливает Госполиция, поэтому пока нельзя однозначно утверждать, что они погибли в результате утопления.

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