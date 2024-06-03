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В выходные утонули три человека

rus.tvnet.lv/LETA
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Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Иллюстративное фото
Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В минувшие выходные спасатели вытащили из водоемов трех погибших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Один утонувший был найден в Ликсненской волости Аугшдаугавского края, один - в Венте в Вентспилсе, еще один - в Пушской волости Резекненского края.

В этом году в водоемах найдено уже 37 утонувших, в том числе 11 - во время официального купального сезона, который начался 15 мая.

Как отмечает VUGD, причину смерти всех найденных в водоемах устанавливает Госполиция, поэтому пока нельзя однозначно утверждать, что они погибли в результате утопления.

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