Немецкий Rheinmetall будет производить артснаряды в Литве

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall инвестирует 180 млн евро в строительство завода по производству артиллерийских снарядов в Литве. В понедельник, 3 июня, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте подписала соглашение о строительстве завода с Rheinmetall, который с конца 2025 года будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.

По словам Армонайте, заключение такого соглашения является "чрезвычайно важным шагом к удовлетворению непосредственных нужд в сфере обороны и безопасности" Литвы. "Это поможет нам иметь бесперебойный доступ к западному оружию и боеприпасам", - указала она.

В свою очередь руководство Rheinmetall поблагодарило власти Литвы за долгосрочное сотрудничество. Как сообщалось ранее, на заводе Rheinmetall в Литве будут производиться артиллерийские снаряды калибра 155 мм. При этом планируется создание не менее 150 рабочих мест, отмечается далее в заявлении Минэкономики в Вильнюсе. Информации о возможном времени начала строительства и месторасположении пока не поступало. Соглашение о намерениях между Литвой и Rheinmetall было подписано в апреле.

Оборонное сотрудничество Германии и Литвы