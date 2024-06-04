Важнейшие гормоны для мужского здоровья: Что указывает на гормональный дисбаланс?

Гормоны являются биологически активными веществами, выполняющими в организме человека ряд важных функций. Если организм вырабатывает один из гормонов в избытке или, наоборот, слишком мало, возникает гормональный дисбаланс, который существенно влияет на наше самочувствие и здоровье. Одним из важнейших компонентов мужской гормональной системы, несомненно, является тестостерон, однако немаловажную роль играют и другие гормоны, влияющие на репродуктивное здоровье, самочувствие, уровень активности и здоровье мужчины в целом. Какие гормоны имеют наибольшее значение для здоровья мужчины и как распознать их дисбаланс, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
Когда мы говорим о гормонах, регулирующих мужскую гормональную систему, первое, что мы обычно упоминаем, это тестостерон - важнейший мужской половой гормон, отвечающий не только за фертильность и сексуальное влечение мужчины, но также и за поддержание костной и мышечной массы, и другие функции организма. Однако, чтобы гормональная система мужчины была сбалансированной, существует еще несколько гормонов, образующих сложное взаимодействие друг с другом. Хотя эти гормоны являются общими для обоих полов, в организме женщины и мужчины они отличаются по количеству и значению. Также следует учитывать, что в течение месяца мужская гормональная система испытывает гораздо меньшие колебания, чем женская, однако баланс мужских гормонов важен как для здоровья и самочувствия мужчины, так и для желания сохранять активность каждый день", - объясняет фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Итак, что такое - гормоны? Это - биологически активные вещества, которые в организме вырабатывают железы внутренней секреции и ткани органов. Гормоны действуют в организме как главные передатчики химических сигналов – попадая в кровь, они перемещаются в другую часть тела, тем самым передавая необходимую информацию и инициируя химические реакции. Гормоны - это своего рода прямой обмен информацией в организме, который может происходить двумя различными путями - между двумя эндокринными железами, то есть одна из них выделяет гормоны и заставляет другую изменить количество вырабатываемых гормонов; или между эндокринной железой и органом-мишенью.
На баланс гормональной системы мужчины влияют несколько факторов, в том числе возраст и вес, ежедневные привычки, например, привычное питание количество физической активности, а также проблемы со здоровьем, например, диабет, заболевания печени, нарушения роботы почек и е другие. Гормональному дисбалансу также способствуют такие вредные привычки, как курение и чрезмерное употребление алкоголя. В зависимости от того, какой из гормонов повышен или понижен, это может влиять на синтез других гормонов, в результате чего можно наблюдать определенные симптомы и проблемы со здоровьем.
8 наиболее важных гормонов в организме мужчины
Тестостерон - это основной мужской половой гормон, который в организме вырабатывается преимущественно в яичках, и этот процесс регулирует гипофиз головного мозга - железа внутренней секреции, расположенная в основании головного мозга и регулирующая эндокринно-гормональную систему. Небольшое количество тестостерона также вырабатывают надпочечники. Тестостерон - это андрогенный гормон, природный или синтетический, и одной из его основных функций является регуляция репродуктивной системы и стимуляция роста массы скелетных мышц. В случае, если у мужчины снижен уровень тестостерона, можно наблюдать нарушения в сексуальной жизни - снижение либидо, неспособность испытывать оргазм, нарушения потенции, бесплодие и другие. Также нарушается метаболизм или обмен веществ, сжигание жира происходит медленнее, в результате чего, при накоплении жира в брюшине у мужчины может появиться лишний вес в области живота. Пониженный уровень тестостерона подавляет производство красных кровяных телец в костном мозге, увеличивая риск развития анемии, способствует развитию остеопороза (хрупкости костей) и связан с продолжительностью жизни - оптимальный уровень тестостерона снижает уровень холестерина, тем самым снижая кардиоваскулярные риски.
Фолликулостимулирующий гормон ФСГ - хотя этот гормон чаще всего упоминается в связи с женским здоровьем, он также играет важную роль и в мужском организме. Тестостерон отвечает за производство ФСГ, тот, в свою очередь, отвечает за производство сперматозоидов, определяя как их количество, так и качество. Если гормон ФСГ не вырабатывается в достаточном количестве, возникают проблемы с фертильностью.
Лютеинизирующий гормон ЛГ - этот гормон вырабатывает гипофиз, и с помощью кровотока он стимулирует яички, способствуя производству тестостерона. Если лютеинизирующий гормон не может полноценно выполнять свою функцию, уровень тестостерона снижается, влияя на сексуальную жизнь и здоровье мужчины.
Пролактин - пролактин, как и гормон ЛГ, вырабатывает гипофиз, и он играет важную роль в поддержании баланса всей эндокринной системы мужчины, регулируя ряд различных функций организма. Если уровень пролактина повышен, возникает серьезный гормональный дисбаланс, можно наблюдать эректильную дисфункцию и снижение сексуального влечения.
Эстрадиол - стероидный гормон, самая известная форма эстрогена. Эстроген принято считать женским гормоном и, как известно, он играет существенную роль как в менструальном цикле женщины, так и в ее репродукции, тем не менее, в гораздо меньшем количестве он встречается и в мужском организме, заботясь о регуляции баланса общей гормональной системы. Эстрадиол вырабатывается мужскими надпочечниками и яичками, при превращении тестостерона в эстрадиол, и он отвечает за либидо, эректильную функцию и производство сперматозоидов.
Глобулин, связывающий половые гормоны, ГСПГ, считается белком, а не гормоном, при этом он имеет тесную связь с тестостероном и эстрадиолом. ГСПГ вырабатывается в печени, и он помогает транспортировать гормоны по всему организму, позволяя им выполнять свои определенные функции. С помощью ГСПГ можно определить уровень связанного и несвязанного тестостерона, что помогает диагностировать причину бесплодия, низкого либидо или эректильной дисфункции.
Стимулирующий щитовидную железу тиреотропный гормон (ТТГ) вырабатывается в гипофизе, и его основной задачей является стимулировать щитовидную железу - железу в форме бабочки на шее, помогая ей вырабатывать гормоны тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Эти гормоны отвечают за обмен веществ в организме, а нарушения функции щитовидной железы могут влиять на выработку тестостерона.
Гормон стресса кортизол вырабатывается в надпочечниках, и он отвечает за реакцию организма, которую принято называть "бороться или бежать", а именно, в условиях стресса организм готовится к физической нагрузке и мобилизует внутренние ресурсы - увеличивается частота сердечных сокращений, повышается кровяное давление, напрягаются мышцы, существенно нарушается синтез гормонов. Если уровень кортизола постоянно повышен, снижается уровень полового гормона - тестостерона, тем самым способствуя возникновению проблемам со здоровьем, связанным с этим процессом.
Фармацевт Лайла Залите напоминает, что забота о балансе гормональной системы мужчины является частью повседневной жизни: необходимо отказаться от вредных привычек, своевременно обращаться к врачу для диагностики и лечения различных заболеваний организма, следует много времени выделять для физических нагрузок и полноценного сна, а также стараться уменьшать стрессовые факторы и соблюдать умеренность в питании. Пользу могут принести пищевые добавки, например: витамин D и цинк, повышающие уровень тестостерона, а также натуральные препараты, например экстракт имбиря, благотворно влияющий на синтез тестостерона. Также можно принимать комплекс витаминов, минералов и биологически активных веществ, включая аминокислоты, подобранные в таких комбинациях, которые оказывают положительное влияние на репродуктивное здоровье мужчины. Врач или фармацевт поможет подобрать наиболее подходящий препарат, индивидуально оценив ситуацию пациента.
"Важно отметить, что необъективно обращать внимание на колебания изменений одного конкретного гормона. Только рассмотрев общую картину, можно найти точную причину и решить возникшую проблему. Хотя ряд различных симптомов может указывать на гормональный дисбаланс, точный диагноз можно поставить только проведя лабораторные исследования. Лабораторные исследования рекомендуется проводить один раз в год", - дополняет фармацевт.
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