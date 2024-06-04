Важнейшие гормоны для мужского здоровья: Что указывает на гормональный дисбаланс?

Глобулин, связывающий половые гормоны, ГСПГ, считается белком, а не гормоном, при этом он имеет тесную связь с тестостероном и эстрадиолом. ГСПГ вырабатывается в печени, и он помогает транспортировать гормоны по всему организму, позволяя им выполнять свои определенные функции. С помощью ГСПГ можно определить уровень связанного и несвязанного тестостерона, что помогает диагностировать причину бесплодия, низкого либидо или эректильной дисфункции.

Стимулирующий щитовидную железу тиреотропный гормон (ТТГ) вырабатывается в гипофизе, и его основной задачей является стимулировать щитовидную железу - железу в форме бабочки на шее, помогая ей вырабатывать гормоны тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Эти гормоны отвечают за обмен веществ в организме, а нарушения функции щитовидной железы могут влиять на выработку тестостерона.

Гормон стресса кортизол вырабатывается в надпочечниках, и он отвечает за реакцию организма, которую принято называть "бороться или бежать", а именно, в условиях стресса организм готовится к физической нагрузке и мобилизует внутренние ресурсы - увеличивается частота сердечных сокращений, повышается кровяное давление, напрягаются мышцы, существенно нарушается синтез гормонов. Если уровень кортизола постоянно повышен, снижается уровень полового гормона - тестостерона, тем самым способствуя возникновению проблемам со здоровьем, связанным с этим процессом.

Фармацевт Лайла Залите напоминает, что забота о балансе гормональной системы мужчины является частью повседневной жизни: необходимо отказаться от вредных привычек, своевременно обращаться к врачу для диагностики и лечения различных заболеваний организма, следует много времени выделять для физических нагрузок и полноценного сна, а также стараться уменьшать стрессовые факторы и соблюдать умеренность в питании. Пользу могут принести пищевые добавки, например: витамин D и цинк, повышающие уровень тестостерона, а также натуральные препараты, например экстракт имбиря, благотворно влияющий на синтез тестостерона. Также можно принимать комплекс витаминов, минералов и биологически активных веществ, включая аминокислоты, подобранные в таких комбинациях, которые оказывают положительное влияние на репродуктивное здоровье мужчины. Врач или фармацевт поможет подобрать наиболее подходящий препарат, индивидуально оценив ситуацию пациента.

"Важно отметить, что необъективно обращать внимание на колебания изменений одного конкретного гормона. Только рассмотрев общую картину, можно найти точную причину и решить возникшую проблему. Хотя ряд различных симптомов может указывать на гормональный дисбаланс, точный диагноз можно поставить только проведя лабораторные исследования. Лабораторные исследования рекомендуется проводить один раз в год", - дополняет фармацевт.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!