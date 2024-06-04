Агнесе Зелтиня вышла в свет в сопровождении итальянского режиссера

На показе новой коллекции купальников бренда Slow Beachwear за Зелтиней наблюдал солидный джентльмен.

В разговоре с Privātā Dzīve актриса призналась - это итальянский режиссер Деметрио Касили. "Сейчас он в Латвии, я помогаю с контактами в странах Балтии. [...] Мы поддерживаем друг друга - я, например, практикую итальянский, общаясь с ним", - рассказала Зелтиня.

На вопрос, могли ли между ними возникнуть романтические чувства, она после некоторого размышления отвечает:

"Я не знаю, испытывает ли он ко мне чувства. Режиссер слишком стар для меня. Мы просто друзья".

Галерея: Зелтиня и Улме демонстрируют купальники

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Агнесе Зелтиня встречалась с бывшим спортсменом, а ныне бизнесменом Юрисом Глудитисом.

Ранее актриса была в отношениях с экс-дипломатом Рудольфом Бреманисом, но их союз распался из-за скандала. Точно так же распался брак Зелтини с радиодиджеем Алексом Дубасом - в этом браке у нее родился сын Робби. У актрисы также есть взрослая дочь Мария Ромия от бизнесмена Ричарда Бинде.

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