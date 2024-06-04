СМИ: Путин на публичных мероприятиях на улице всегда в бронежилете

Об этом сообщили СМИ два источника, знакомых с ситуацией, и подтвердил еще один источник.

Бронежилет на публичных мероприятиях Путин надевает, якобы, по требованию спецслужб. Федеральная служба охраны и служба безопасности президента РФ усилили и без того жесткий режим охраны диктатора.

Один из источников утверждает, что Путин начал надевать бронежилет уже в 2023 году.

"Во время парада 9 мая этого года начальник [Путин] совершенно точно был в бронежилете", - сообщил источник, лично принимавший участие в параде.

Британский эксперт по вопросам безопасности Джейд Миллер, которая по просьбе The Moscow Times изучила видео с парада 9 мая этого года, заверила, что Путин действительно был в бронежилете.

Эксперт отметила, что, судя по осанке и движениям Путина, следует сделать вывод, что у него под пальто есть что-то, что вызывает у него дискомфорт.

Кремль не признал, что был увеличен уровень охраны Путина.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!