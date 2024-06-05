Не только русский: исчезнут ли из вузов иностранные языки?

В 2018 году с целью предотвратить распространение в частных вузах обучения на русском языке Сейм строго ограничил обучение на иностранных языках, причем не только на русском, но и на официальных языках Евросоюза (ЕС). В июне 2020 года Конституционный суд признал: хотя вузы, в том числе частные, обязаны заботиться о государственном языке и развивать его использование, Сейм, существенно ограничивая их право на осуществление обучения на иностранных языках, действовал несоразмерно.

Так, ограничение создания учебных курсов на иностранных языках ущемляет академическую свободу. Суд поручил парламенту исправить соответствующие нормы закона о высших учебных заведениях до мая 2021 года.