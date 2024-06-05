Не только русский: исчезнут ли из вузов иностранные языки?

Непосредственно перед летними каникулами в большой спешке Сейму снова предстоит решить, в каких случаях разрешить вузам предлагать учебные программы на иностранных языках. Эпопея языка обучения в латвийских вузах длится уже шесть лет, периодически вызывая ощущение дежавю, пишет Latvijas Avīze.
В 2018 году с целью предотвратить распространение в частных вузах обучения на русском языке Сейм строго ограничил обучение на иностранных языках, причем не только на русском, но и на официальных языках Евросоюза (ЕС). В июне 2020 года Конституционный суд признал: хотя вузы, в том числе частные, обязаны заботиться о государственном языке и развивать его использование, Сейм, существенно ограничивая их право на осуществление обучения на иностранных языках, действовал несоразмерно.
Так, ограничение создания учебных курсов на иностранных языках ущемляет академическую свободу. Суд поручил парламенту исправить соответствующие нормы закона о высших учебных заведениях до мая 2021 года.
Министерство образования и науки (IZM) начало передавать новые нормы обучения на рассмотрение всего за месяц до установленного судом срока. Министерство не продвигало законопроект в обычном порядке через рассмотрение в правительстве, согласование с Государственной канцелярией и другими ведомствами, а передало прямо в комиссию Сейма по образованию, культуре и науке, где предполагалось рассматривать их в срочном порядке - всего в двух чтениях, потому что на рассмотрение законопроекта в обычном порядке уже не осталось времени.
Парламент послушно принял нормы закона без обширных дискуссий. В июне прошлого года
Конституционный суд вновь признал принятые в спешке нормы не соответствующими Конституции, а также отметил, что недостаточно обсуждалось, как охранять государственный язык без ущерба для автономии вуза.
Конституционный суд установил, что содержащиеся в законе требования по языку обучения утратят силу 1 июля 2024 года. Таким образом, был дан год на то, чтобы IZM разработало новое регулирование и Сейм его принял.
Прошел год, осталось меньше месяца, пока оспоренные нормы не утратят силу, и только теперь в Сейме начинают рассматривать соответствующие поправки к закону о высших учебных заведениях. Снова придется решать в спешке, только в двух чтениях, и опять поправки переданы прямо в Сейм.
Стоит добавить, что ответственная за сферу образования комиссия Сейма неоднократно напоминала IZM о поправках. Впервые законопроект увидели в Сейме 14 мая, но рассматривать его тогда еще было нельзя, так как требовались консультации с юридическим бюро Сейма.
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