Убийство предпринимателя Любки в Резекне: Госполиция просит обвинить двух человек

Проведя все необходимые следственные действия и получив достаточные доказательства убийства, совершенного 17 ноября 2023 года, полиция направила уголовный процесс в Восточнолатгальскую прокуратуру для начала уголовного преследования двух подозреваемых.

Хаит 1975 года рождения обвиняется в преступлениях, предусмотренных статьей 117 и статьей 233(2) Уголовного закона, то есть в убийстве при отягчающих обстоятельствах и приобретении, владении, ношении, транспортировке или использовании огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

Мужчина 1991 года рождения, который увез Хаита с места преступления, обвиняется полицией в соучастии в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в тайном или открытом хищении чужого движимого имущества, так как он украл сумку из машины Любки.

Максимальное наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах - пожизненное заключение.

17 ноября 2023 года в Резекне перед торговым центром несколькими выстрелами был убит бизнесмен Любка. Через несколько часов после убийства по подозрению в его совершении был задержан Хаит. Убийство предположительно произошло после бытовой ссоры.

После этого стрелок покинул место преступления на автомобиле Volkswagen Touareg, за рулем которого находился другой мужчина. Водитель разыскиваемого автомобиля был опознан и задержан примерно через полтора часа.

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