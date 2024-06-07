В Риге между улицами Абренес, Лачплеша, Фирса Садовникова и Дзирнаву, в южной части квартала, расположен небольшой, но хорошо известный рижанам блошиный рынок Latgale. "Молодежь после нас сидеть уже не будет", - сказала TVNET+ одна из продавщиц, с которой мы разговорились. Оказалось, что стоимость торгового места здесь может превысить 400 евро...

Площадь рынка - 2409 м2. Стоит сказать, что этот район плотно застроен – здесь много торговых киосков и других построек. С 1 июня 2022 года рынком управляет SIA Rīgas nami, с того самого момента, как получил под свое управление Центральный рынок, под управлением которого и находится знаменитый блошиный рынок уже 12 лет.

Кстати, SIA Rīgas nami управляет им вместе с двумя другими, значительно более крупными рынками Риги - Рижским центральным и Видземским. На сайте управляющей компании указано, что все еще продолжается благоустройство территории, чтобы сделать рынок более привлекательным и удобным как для торговцев, так и для посетителей.