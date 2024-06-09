Ушакова нарушила запрет на секс после проведения интимной пластики

Звезда реалити-шоу Лиене Ушакова в апреле перенесла две пластические операции и позволила телезрителям следить за ними. В послеоперационном периоде хирург дал указание после интимной пластики отказаться от личной жизни как минимум на полтора-два месяца, и Лиене призналась, что нарушила это правило.
Лиене Ушакова сочла необходимым сделать еще одну липосакцию, чтобы осуществить свою мечту об "осиной талии". Заодно Лиене также делали интимную пластику.
Эта операция требовала воздержания от амурных утех около двух месяцев. "Мы продержались месяц", — рассказывает Лиене.
На вопрос о результате, довольна ли она, Лиене уверенно отвечает: "Я не делаю ничего, что мне не нравится". Она объясняет, что она из тех людей, которые считают, что если есть возможность что-то улучшить, почему бы не сделать это.
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