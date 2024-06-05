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Галерея В Таллинне взорвался контейнер с авиатопливом: спасатели призвали не выходить из дома

rus.postimees.ee
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Сегодня, 5 июня, в 12:36 в Центр тревоги помощи поступило сообщение о сильном взрыве на улице Ныльва в столичном районе Пыхья-Таллинн в Эстонии, сообщает Rus.Postimees.

На место происшествия прибыли семь профессиональных спасательных бригад и три подразделения добровольцев.

Из-за опасности взрыва людям в районе улицы Ныльва было отправлено СМС-оповещение EE-ALARM с просьбой закрыть окна и оставаться дома.

К настоящему моменту установлено, что горит контейнер, в котором хранится авиационное топливо. Для тушения пожара используется морская вода и пена для тушения.

В результате взрыва пострадал один работник порта и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Улица Ныльва закрыта для движения транспорта. Спасатели призывают избегать поездок в этом районе.

Жители района сообщают в соцсетях, что в воздухе ощущается неприятный запах.

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