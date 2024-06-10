Разрушительное чувство вины: эффективные способы, как уменьшить проблему

"Как стыд или гордость, вина чаще всего связана с мыслями о себе. Человек может чувствовать себя виноватым по разным причинам, и иногда они оправданы, потому что это защищает нас от безответственности, но иногда это не так. Вина может возникнуть из-за того, что вы сделали или не сделали. Оно может состоять из того, что, как вам кажется, вы сделали или не сделали, чтобы помочь кому-то. Человек может чувствовать себя виноватым, если ему повезло больше, чем другим", - говорит Авотиня.

Соответствующее чувство вины помогает поддерживать отношения и избегать причинения вреда другим. Учитывая, что вина вызывает дискомфорт, она может стать сильной мотивацией извиниться, исправить или компенсировать проступок и вести себя ответственно. Исследования показывают, что вина может быть связана как с сочувствием, так и с надежностью. Вина является признаком того, что совесть и когнитивные способности человека работают должным образом, предотвращая повторение ошибок. Это дает человеку возможность учиться и изменить свое поведение в будущем.