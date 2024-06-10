Разрушительное чувство вины: эффективные способы, как уменьшить проблему

Тревожные события в мире последних лет усугубили проблемы психического здоровья, и все больше людей обращаются за помощью к профессионалам. В то время, когда личные и профессиональные трудности приходится преодолевать в необычных обстоятельствах, большинство сталкивается с чувством вины. Оно может быть мотивирующим, но во многих случаях может быть обременительным и даже разрушительным. Сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастиня и клинический психолог Зане Авотиня объясняют, как возникает чувство вины и какие последствия оно имеет для здоровья человека.
Вина - это естественное и субъективное чувство, которое также играет социально значимую роль. Оно обеспечивает важные межличностные функции, например, помогает справляться с трудностями в важных отношениях, препятствуя действиям, которые могут им повредить. Однако
чрезмерное чувство вины может оказаться неоправданно обременительным и иметь катастрофические последствия, в том числе для здоровья.
"Человек имеет склонность преувеличивать. Если за 24 часа ему нужно сделать практически невозможное, у него могут возникнуть навязчивые мысли, что есть что-то, что он не успел сделать, например, заняться рабочими делами, провести время с детьми, сделать домашние дела, пообщаться с родителями, уделить время себе и т.д. В таком случае следует оценить, не слишком ли высоки были требования к себе.
Стресс часто сопровождается чувством вины, что в долгосрочной перспективе может вызвать нарушения сна или привести к зависимости, например, от алкоголя или сладостей", -
говорит фармацевт Иванда Крастиня. "Я бы предложила взглянуть на проблему рационально и осознать, что, понимая свои эмоции, можно найти подходящие решения".
"Как стыд или гордость, вина чаще всего связана с мыслями о себе. Человек может чувствовать себя виноватым по разным причинам, и иногда они оправданы, потому что это защищает нас от безответственности, но иногда это не так. Вина может возникнуть из-за того, что вы сделали или не сделали. Оно может состоять из того, что, как вам кажется, вы сделали или не сделали, чтобы помочь кому-то. Человек может чувствовать себя виноватым, если ему повезло больше, чем другим", - говорит Авотиня.
Соответствующее чувство вины помогает поддерживать отношения и избегать причинения вреда другим. Учитывая, что вина вызывает дискомфорт, она может стать сильной мотивацией извиниться, исправить или компенсировать проступок и вести себя ответственно. Исследования показывают, что вина может быть связана как с сочувствием, так и с надежностью. Вина является признаком того, что совесть и когнитивные способности человека работают должным образом, предотвращая повторение ошибок. Это дает человеку возможность учиться и изменить свое поведение в будущем.
В результате неадекватного чувства вины человек ошибочно берет на себя ответственность за ситуацию или переоценивает причину страданий. Такое чувство вины может быть очень разрушительным, если не обращать на него внимания и не решать проблему. Чрезмерное и неуместное чувство вины может быть связано с различными расстройствами психического здоровья, такими как тревога, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство или дисфория, т. е. постоянное чувство неудовлетворенности. Чаще оно возникает у людей с травматическим опытом или неправильным воспитанием в детстве.
Каковы последствия неуместного чувства вины?
Чрезмерное и неуместное чувство вины причиняет много страданий, и человек воспринимает себя обузой для себя и близких ему людей. Оно может повлиять на способность человека концентрироваться, производительность труда, снижает настроение, повышает уровень стресса, ухудшает качество сна, влияет на поведение человека таким образом, что ухудшаются отношения с другими людьми и усиливается недовольство собой. Чрезмерное и неуместное чувство вины также может вовлечь человека в порочный круг зависимости, например, желание заглушить свои переживания употреблением алкоголя может только поощрять самообвинение и чувство вины за нездоровую стратегию преодоления трудностей.
Как уменьшить неуместное чувство вины?
- Постарайтесь осознавать свои эмоции и сосредоточиться на настоящем моменте. Назовите свои эмоции или напишите, что вы чувствуете – это поможет вам более адекватно взглянуть на себя.
- Делайте то, что вам нравится и помогает расслабиться, например, читайте книгу, слушайте музыку, делайте физические упражнения или отправляйтесь на прогулку.
- Будьте проактивны – если вы понимаете, что для чувства вины есть объективная причина, то действуйте. Учитесь на своих ошибках, исправляйте их и двигайтесь дальше.
- Постарайтесь уменьшить упреки к себе по поводу прошлых ошибок, это не даст вам ничего хорошего.
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- Помните, что перфекционизма не существует: поиск идеальных решений может завести в ментальный тупик. Вместо этого научитесь принимать "лучшее" решение в данных обстоятельствах и, насколько это возможно, шаг за шагом продвигаться к его достижению.
- Напомните себе, что не существует какого-то волшебного решения, которое избавит вас от чувства вины. Если чувство вины оправдано, гораздо полезнее осознавать его, чтобы справиться с будущими трудностями, которые могут возникнуть как во взаимоотношениях с другими людьми, так и с самим собой.
"В случаях, когда чувство вины не имеет объективного объяснения и чрезмерно вредит качеству жизни, стоит рассмотреть возможность обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы избавиться от него или хотя бы уменьшить его, чтобы чувство вины соответствовало реальной ситуации", - говорит психолог.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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