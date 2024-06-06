В Тукумсе велосипедист заехал в пруд

Несчастный случай произошел на улице Лиела. Человек на велосипеде въехал в пруд и сам не смог выбраться из него, поэтому на помощь поспешили спасатели VUGD.

А в Риге, на ул. Краста, сотрудники VUGD вытащили из Даугавы погибшего человека, которого затем передали Госполиции для расследования точных обстоятельств смерти.

Всего в этом году VUGD участвовало в извлечении из водоемов 38 погибших людей, в том числе 12 тел были подняты из воды во время официального купального сезона, который начался 15 мая.

За прошедшие сутки VUGD получила 51 вызов - 17 на тушение пожаров, 20 на спасательные работы, а 14 вызовов были ложными.

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