Погиб владелец комплекса отдыха Lauku kūrorts

"К сожалению, мужчина скончался от полученных травм, проведя несколько дней в медицинском учреждении, а женщина продолжает получать лечение. Предварительная информация, которой располагает Государственная полиция, не указывает на то, что был совершен поджог", - сообщила 6 июня порталу liepajniekiem.lv представитель правоохранительных органов Рута Страутниеце.