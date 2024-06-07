Погиб владелец комплекса отдыха Lauku kūrorts

1 июня Государственная пожарно-спасательной служба (VUGD) сообщила о пожаре в Каздангcкой волости Курземского края, где в кемпинге горели террасные доски площадью один квадратный метр. В результате пожара пострадали два человека. Пожар был потушен до приезда VUGD.
"К сожалению, мужчина скончался от полученных травм, проведя несколько дней в медицинском учреждении, а женщина продолжает получать лечение. Предварительная информация, которой располагает Государственная полиция, не указывает на то, что был совершен поджог", - сообщила 6 июня порталу liepajniekiem.lv представитель правоохранительных органов Рута Страутниеце.
По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.
Портал liepajniekiem.lv, ссылаясь на неофициальную информацию, сообщает, что произошел взрыв, вероятно, газового баллона, и начался пожар.
Мужчина получил ожоги 80 процентов тела.
Стало известно, что от полученных травм скончался владелец комплекса отдыха Lauku kūrorts Янис Рудзрога, пишет liepajniekiem.lv.
Представители Lauku kūrorts поделились печальной новостью в соцсетях и выразили глубочайшие соболезнования близким мужчины.
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