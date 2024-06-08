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Удаленка и хорошая зарплата только на словах: жителей Эстонии предупреждают о сомнительном объявлении о работе

София Солдатенко rus.postimees.ee
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Поиск работы в интернете может обернуться большим разочарованием: под видом работодателя мошенники охотятся за вашими личными данными и деньгами.
Поиск работы в интернете может обернуться большим разочарованием: под видом работодателя мошенники охотятся за вашими личными данными и деньгами. Фото: Pixabay

Для обмана жителей Эстонии преступники теперь используют тяжелое экономическое положение в стране и безработицу. Так, в Эстонии в соцсетях стали распространяться заманчивые объявления с предложениями работы: будущим сотрудникам обещают хорошую зарплату, но при этом от них не требуется ни опыта работы, ни соответствующего образования, сообщает Rus.Postimees.

В Facebook в местных группах по поиску работы стали массово появляться посты с заманчивой вакансией: якобы компания ESTO AS ищет специалиста по выставлению счетов. Удаленная работа, гибкий график, зарплата в 1565 евро в месяц, возможности карьерного роста и фитнес-центр для сотрудников.

Также в вакансии в качестве плюсов почему-то отдельно указываются официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуск и больничный, а также то, что компания оплачивает за сотрудников налоги каждый квартал. В объявлении говорится, что это работа подходит и в качестве дополнительного заработка.

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