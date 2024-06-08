Каховское водохранилище после катастрофы: вода есть не везде

Вода в Каховское водохранилище будет возвращаться

Впрочем, по его словам, летом, когда установится жара, уровень воды в водохранилище будет падать из-за испарения, значительная его часть будет опять осушаться. Такая цикличность будет повторяться каждый год, поэтому дальнейшее использование водохранилища нужно планировать исходя из этого. Вместе с тем есть отдельные части водохранилища, которые не заполняются даже при сезонном поднятии уровня воды. На таких участках уже наблюдается облесение, где деревья достигли более трех метров в высоту.

Когда-то здесь была вода. Сейчас на этом участке Каховского водохранилища растет лес Фото: DW

По мнению ученого, если война затянется и статус-кво Каховского водохранилища не изменится, то около пяти процентов площади водоема в отсутствие активных боевых действий можно будет рекультивировать и использовать в сельском хозяйстве. "Где-то пятая часть водохранилища точно будет зарастать лесом и почти никогда не будет подтапливаться. А более 50 процентов площади водоема будут регулярно, в определенные периоды, подтапливаться водой. И для каких-то новых целей - сельского хозяйства или восстановления природных систем - его нельзя будет использовать", - отмечает Сергей Гапон.

Ученые рассуждают, что делать с Каховским водохранилищем

Ученые НАН Украины уже разрабатывают несколько вариантов дальнейшего использования Каховского водохранилища, исходя из экономических и социальных нужд. Одно из условий - это сохранение культурного наследия, которое исследователи открывают на дне водоема после катастрофы.