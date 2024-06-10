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Полиция ищет пропавшую Эвию: последний раз она звонила из отеля в Майами

rus.tvnet.lv
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Фото: Valsts policija

Юрмальский участок Государственной полиции разыскивает пропавшую Эвию, с которой последний раз связывались 18 мая этого года, когда она была Майами, штат Флорида, США.

Полиция сообщает, что девушка была в отеле Crest Hotel Suites в Майами.

Приметы: рост примерно 176 см, худощавое телосложение, длинные, густые, серо-каштановые волосы, голубые глаза. Вероятно, носит фиолетовую шляпу, коричневую сумку Louis Vuitton и спортивную обувь Louis Vuitton.

Полиция просит осмотреть фотографию девушки и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

Фото: Valsts policija

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