"Во Франции я не чувствую себя своей": Диана Пирагс о новых отношениях и карьере

Жизнь на две страны

"В последнее время можно сказать так: сезонная работа летом - это и Латвия, и Франция. В зимние периоды я больше нахожусь во Франции, потому что в Латвии работы в последнее время мало. Это не значит, что я не выступаю, но значительно уменьшились какие-то корпоративы и концерты", - говорит Диана, добавляя, что поэтому она приняла решение не только преподавать как педагог, но и попробовать устроиться за границей.