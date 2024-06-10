Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии

Предполагаемое нарушение произошло утром в понедельник, 10 июня, в районе Ловииса.

Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут.

"Мы серьезно относимся к предполагаемому нарушению [воздушного пространства]. Расследование было начато незамедлительно", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (КП).

Пограничная служба отвечает за расследование случаев нарушения границы.

В Минобороны Финляндии напомнили, что в предыдущий раз российские самолеты нарушали воздушное пространство страны в августе 2022 года, то есть еще до вступления Финляндии в НАТО.

Днем 10 июня Минобороны России сообщило, что российские самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. В полетах были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3.

"На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств", - говорится в заявлении российского ведомства.

Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. Страна подала заявку на вступление в Североатлантический альянс вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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