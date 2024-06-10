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Два пьяных иностранца сорвали украинский флаг в Старой Риге

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Флаг Украины
Флаг Украины Фото: Zane Bitere/LETA

Двое молодых людей из Великобритании развлекались в Старой Риге и сорвали украинский флаг с фасада здания. Когда "веселье" закончилось, флаг они перекинули через забор церковного имущества. Действия обоих привлекли внимание сотрудников полиции, сообщает передача Degpunktā.

Двух мужчин с украинским флагом нельзя было не заметить. Поскольку оба они после того, как бросили флаг, начали убегать с места происшествия, сотрудники видеоцентра обратились в муниципальную полицию. Вскоре на место происшествия прибыл экипаж полиции.

"Конечно, мы поддерживаем Украину и не хотели навредить. Мы просто слишком много выпили. Мы слишком много выпили", - так молодые люди объяснили свои действия полицейским.

Сотрудники полиции проследовали с молодыми людьми к месту, где через забор был переброшен флаг, после чего обоих доставили в отделение полиции.

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