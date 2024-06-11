Видео Японец показал, какие латвийские продукты можно найти на полках магазинов Японии

Так, японец показал овсяные хлопья, замороженные сардины, а также шпроты. В свою очередь, сырков Kārums в магазине не было, как и в целом сырков латвийского производства. Оператор за кадром также отметила интересный факт - сырки в Японии, в отличие от Латвии, хранятся в морозильнике, а не в холодильнике.