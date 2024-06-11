Видео Японец показал, какие латвийские продукты можно найти на полках магазинов Японии

Тиктокер и музыкант из Японии Масаки Накагава, выучивший латышский язык, показал в своих социальных сетях, какие продукты латвийского производства можно найти в японских супермаркетах.
Так, японец показал овсяные хлопья, замороженные сардины, а также шпроты. В свою очередь, сырков Kārums в магазине не было, как и в целом сырков латвийского производства. Оператор за кадром также отметила интересный факт - сырки в Японии, в отличие от Латвии, хранятся в морозильнике, а не в холодильнике.
@masaki_nakagawa_official Re, kādus 🇱🇻 Latvijas produktus var atrast Japānas veikalu plauktos! 😍 Kurš no produktiem tevi pārsteidza visvairāk? 😊 #latviantiktok #latvia #foryoupage #fyp #veikals #latvijasproduki #foodtiktok ♬ original sound - Masaki🇯🇵❤️🇱🇻
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