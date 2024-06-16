Концерт прошел в черно-красных тонах, с привычным уже для "Би-2" электронным поп-рок-звучанием с элементами готики, госпела и поп-панка. Впрочем, как и весь концертный тур "Аллилуйя".

Лева в очередной раз напомнил для тех, кто не знает, что его супруга Ася родом из Риги и они познакомились именно здесь. Он добавил, что сейчас зрители поймут, сколько лет назад они встретились, по тем, кто поднимется на эту сцену. Так необычно Лева пригласил своих сыновей - Давида и Авива. Авив сел за барабаны, а Давид спел с отцом хит "Лайки".