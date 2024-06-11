Начался месяц прайда, и с 6 по 15 июня в Риге пройдет Baltic Pride 2024. Мероприятие с каждым годом становится все масштабнее и, как обычно, поднимает вопросы прав человека и интеграции в наше консервативное общество. Конечно, в этом году также пройдет шествие.

Обычно все, кто принимает участие в шествии, и все те, кто не является твердолобым обломком неудавшейся жизни, испытывают только положительные эмоции или относятся к этому событию равнодушно. Но в этом году есть дополнительный аспект, который меня немного беспокоит. И это активные молодые люди, которые весьма воинственно заявили о себе как о величайших защитниках Палестины.

Честно говоря, я до сих пор не знаю, какие опилки надо иметь в голове, чтобы начать защищать территории, подконтрольные ХАМАС, с которых в сторону Израиля иногда выпускают пару тысяч ракет в день. Территории, самая заветная мечта жителей которых - стереть с лица земли соседнюю страну. Но на этот раз история не об этом.

Так вот - такие люди просто существуют, и с этим ничего не поделаешь. Но почему-то им мало того, что они в меру своей совести и разума проявляют гражданскую активность - например, организуют собственные мероприятия, пикеты и прочее. У них есть какое-то непреодолимое желание появляться со своими плакатами и палестинскими флагами на мероприятиях, организованных другими, которые не имеют абсолютно никакого отношения к их наболевшему вопросу.

Можно даже сказать больше - не то что не имеют отношения, а это отношение со внушительным знаком минус. Словом, есть такое движение, как Queers for Palestine ("Квиры за Палестину"). Эти люди входят в сообщество ЛГБТК+, но воинственно настроены пропалестински и антиизраильски.