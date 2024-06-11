Ученые, возможно, открыли ключ к долголетию - хорошо известный витамин

С незапамятных времен в мире искали способы замедлить старость. Хотя легенды рассказывают о "чудесных" растениях и заклинаниях, сегодня не существует метода, позволяющего добиться этого мгновенно. Однако ученые указывают, что прием витамина D может помочь сохранить молодость, сообщает литовское издание 15min.lt.
О положительном влиянии витамина D говорят уже давно. Это особенно важно для поддержания здоровья мышц и костей, поскольку с возрастом мышцы становятся слабее, а кости более хрупкими.
Журнал Science Alert утверждает, что из-за дефицита витамина D с возрастом значительно увеличивается мышечная атрофия.
Новое исследование, проведенное итальянскими учеными, собрало доказательства положительного влияния витамина D на здоровье. Во-первых, необходимо объяснить процесс старения.
Признаков старения множество, включая укорочение теломер (концевых участков хромосом), нестабильность генов, хроническое воспаление и многое другое. В то же время исследователь из Университета Перуджи Кармелинда Руджеро отмечает, что эти признаки не так-то легко заметить, ведь наиболее очевидными признаками старения являются физическая слабость и двигательные нарушения.
Врачи уже несколько десятилетий рекомендуют использовать добавки витамина D для лечения остеопороза и профилактики переломов, поскольку развитие этих заболеваний связано с недостатком этого витамина. Этот метод эффективен, поскольку витамин D помогает усваивать кальций.
Хотя витамин D можно получить из определенных продуктов, получить его достаточное количество только с пищей сложно. Особенно тяжело приходится людям, которые не часто бывают на солнце или живут в климате, где солнце светит нечасто.
К сожалению, недавние исследования пришли к выводу, что витамин D в большинстве случаев не помогает предотвратить возрастную хрупкость костей. В то же время другие исследования выявили, что люди с более низкой концентрацией витамина D в организме биологически старше тех, у кого витамина D в организме достаточно.
Они также пришли к выводу, что витамин D помогает уменьшить повреждение ДНК, но не удлиняет теломеры.
В то же время имеется мало данных, указывающих на то, какая концентрация добавок витамина D помогает замедлить старение. Также неясно, в каком возрасте начинается их эффект. Это объясняется тем, что подобных исследований, анализирующих человеческое тело, очень мало.
Также ученые подчеркивают, что не всем людям необходимо принимать больше витамина D, поскольку слишком большое его количество может быть вредным.
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