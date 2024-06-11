Ученые, возможно, открыли ключ к долголетию - хорошо известный витамин

К сожалению, недавние исследования пришли к выводу, что витамин D в большинстве случаев не помогает предотвратить возрастную хрупкость костей. В то же время другие исследования выявили, что люди с более низкой концентрацией витамина D в организме биологически старше тех, у кого витамина D в организме достаточно.

Они также пришли к выводу, что витамин D помогает уменьшить повреждение ДНК, но не удлиняет теломеры.

В то же время имеется мало данных, указывающих на то, какая концентрация добавок витамина D помогает замедлить старение. Также неясно, в каком возрасте начинается их эффект. Это объясняется тем, что подобных исследований, анализирующих человеческое тело, очень мало.

Также ученые подчеркивают, что не всем людям необходимо принимать больше витамина D, поскольку слишком большое его количество может быть вредным.

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