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Видео ​За занавесом: идеологический танк пропагандистов застрял в трясине пустых угроз

​За занавесом: идеологический танк пропагандистов застрял в трясине пустых угроз Фото: Televīzijas kanāla "Rossiya 1" ekrānuzņēmums
LETA
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НАТО готовится к ядерной войне, а Россия ведет антифашистскую войну против империалистического Запада - таков был главный посыл кремлевских пропагандистов российской общественности на прошлой неделе. Это сопровождалось коллективным скандированием идеологического хора: "мы просто долбанём". По европейским столицам, конечно же.

Российская угроза, которую на прошлой неделе также очень открыто высказал диктатор Владимир Путин, является реакцией на растущее число европейских стран, заявляющих, что Украина может использовать поставляемое ими оружие для нанесения ударов по объектам в государстве-агрессоре.

Видео: Здесь и далее - фрагмент российской пропагандистской телепередачи

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, логично, что украинские силы могут обстреливать те военные объекты в России, с которых регулярно наносятся удары по объектам в Украине. Такую позицию выразил генсек НАТО 31 мая после неформальной встречи министров иностранных дел альянса в Праге. Масла в огонь подлила новость о том, что и президент США Джо Байден дал Украине разрешение использовать поставленное американцами оружие для нанесения ударов по объектам в России, но только в районе Харьковской области. При этом американская позиция о том, что украинцам не следует запускать ракеты большой дальности по территории России, не изменилась.

От Балтии до Молдовы и Армении

На прошлой неделе пропагандисты посчитали, что пришло время снова поговорить о том, как "империалистический Запад" делает малые страны своими марионетками. На этот раз настала очередь стран Балтии, которые "кремлины" уже давно называет "американскими прихвостнями", Армении и Молдовы Пропагандист Владимир Соловьев спустя долгое время вновь вытащил из навозной кучи идеологического забвения бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, переехавшего жить в Россию.

На этот раз Мамыкин возмутился провозглашенным 30 мая президентом Эстонии Аларом Карисом законом, который позволяет использовать активы российских физических и юридических лиц, замороженные в соответствии с международными санкциями, для компенсации Украине потерь, причиненных Россией во время военных действий. Он заявил, что это простая кража и не более того. При этом пророссийский активист ноет о том, насколько низок уровень жизни жителей Балтии, а правительства, чтобы угодить своим западным "хозяевам", направляют финансирование на поддержку Украины, забывая о благополучии своего народа. По словам Мамыкина, очевидно, что страны Балтии готовятся к войне.

С другой стороны, об Армении распространялись фейковые новости о том, что она полностью продалась американцам и что США разместили в этой стране лаборатории по разработке биологических вирусов, которые серьезно угрожают здоровью и жизни местного населения. Прозвучали также сообщения о том, что правительство Армении продало страну сатанистам и что древние традиции армянского православия методично уничтожаются. Вишенкой на торте стало заявление о том, что после падения советской власти в Армении страной завладел сатана.

С длинной тирадой о Молдове выступил прокремлевский молдавский политик Илан Шор, партия которого запрещена в стране.

Он заявил, что Молдова захвачена Западом, в стране уничтожена вся демократия, запрещены оппозиционные партии, репрессированы СМИ. Шор не постеснялся заявить, что Молдову ждет судьба Украины, поскольку она готовится как плацдарм для войны Запада против России.

На всем этом фоне пропагандист и ведущий программы "60 минут" Евгений Попов хвастливо и лицемерно заявил, что в этом мире, охваченном хаосом и безумием, только Россия и Китай - единственные островки разума, выступающие за мир.

"Европейские столицы густо населены"

На пресс-конференции в связи с заявлениями ряда западных стран о том, что они позволяют Украине наносить удары по российским военным объектам поставленным ими оружием, Путин цинично высказался о том, что Запад играет с огнем и не следует забывать, что "европейские столицы густо населены". Это была угроза о том, что в результате таких украинских ударов пострадают европейские города, поскольку россияне ответят на удары ударами.

Вся свита пропагандистов, и глазомне моргнув, врала, что Запад позволит украинцам атаковать мирное население России, что ракетные удары будут нанесены по тепло- и электроэнергетической инфраструктуре России и т. д. А именно, с одной стороны, для народа России создается ощущение абсолютной опасности, с другой стороны, ему внушают, что Кремль способен его защитить и что вся Европа погибнет, а Россия выживет. В этом проявляется циничный расчет кремлевских идеологов - заставить российское население консолидироваться вокруг правящего режима, поскольку людям грозит гибель, от которой их может защитить только власть Кремля.

Программа "60 минут" 31 мая началась с сообщения о том, что президент США Джо Байден предоставил Украине очередную помощь и что вскоре можно ожидать ударов по территории России, президент Франции Эммануэль Макрон отправит солдат в Украину, а европейцы готовятся к ядерную войне, массово упаковывая рюкзаки с "принадлежностями для выживания" и ремонтируя подвалы. На полном серьезе россиянам говорят, что страны НАТО охвачены ядерным безумием и готовятся к Третьей мировой войне. Россия же делает все, чтобы этого не допустить. Это, мягко говоря, абсурдно, поскольку пока единственной страной, которая говорит о возможной ядерной войне и ядерных ударах, является сама Россия. Ни одна другая страна даже не намекнула на использование ядерного оружия.

Между тем Соловьев на полном серьезе постоянно утверждает, что Запад готовится к ядерной войне с Россией, что ставит Россию перед выбором. И последствия выбора будут заключаться в том, что Европа будет просто уничтожена. Раздавались также воинственные крики о том, что западное оружие, предназначенное для Украины, является законной целью России, в какой бы стране оно ни находилось. Подобные громкие заявления не являются чем-то новым. Впервые это звучало в связи с поставкой танков Abrams и Leopard.

Надо сказать, что идеологический арсенал пропагандистов уже давно исчерпан. С самого начала войны, когда стало ясно, что закончить ее за условные три дня не удастся, кремлевские идеологи распространяют предназначенные в основном для внутреннего пользования угрозы о немедленном уничтожении Европы. Таким образом они постоянно поддерживают ощущение угрозы.

Между тем пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что "мы никогда не вернем отвоеванные территории". При этом Симоньян выразила и официальную позицию Кремля о том, что Россия не отбирает территории у Украины, поскольку фактически это всегда были "исторические русские земли".

Замечательная налоговая реформа

Хотя пропагандистские передачи почти не затрагивают внутреннюю политику России, вопрос повышения налогов и введения прогрессивности, очевидно, слишком важен, и его нужно было преподнести правильно. На фоне общего ухудшения уровня жизни идеологи в поте лица пытаются предоставить налоговую прогрессивность как панацею для улучшения качества жизни.

На самом деле, как пишет, например, независимое издание "The Moscow Times", повышение налогов необходимо лишь для покрытия растущих военных расходов. Поэтому все послания Путина и его министров о том, что прогрессивный налог поддержат семьи с детьми, звучат как сказки.

Однако подобные "байки" необходимы российскому обществу, поскольку, по мнению экспертов Центра анализа европейской политики (CEPA), не признавая официально тяжелых условий жизни многих россиян, прокремлевские аналитики выразили опасения, что может начаться общественное недовольство, и пытаются предсказать, что может спровоцировать народный гнев.

Хотя пропагандисты утверждают, что повышение налогов коснется только "самых богатых" и обеспечит более равномерное распределение доходов, это не совсем так. Повышенной ставкой будут обложены высокие заработные платы и бизнес, но прогрессивность налогообложения не повлияет на доходы от дивидендов и прироста капитала. "Налоги будут более выгодны для доходов от инвестиций, чем для зарплат, что не совсем соответствует более справедливому распределению налогового бремени", - заявила агентству "Reuters" аналитик Ольга Беленькая. А именно, доходы от заработной платы будут облагаться более высокими налогами, чем от капитала, что, по мнению экспертов, означает увеличение налоговой нагрузки на средний класс.

Расчет выглядит весьма циничным - не трогать беднейших и создавать ощущение, что система становится более справедливой, но при этом не трогать и олигархов. Любой власти удобнее всего усыпить средний класс, и именно это и делает Россия, не трогая действительно богатейший слой олигархов.

Фото: MAF

Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023

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