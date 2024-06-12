Видео ​За занавесом: идеологический танк пропагандистов застрял в трясине пустых угроз

НАТО готовится к ядерной войне, а Россия ведет антифашистскую войну против империалистического Запада - таков был главный посыл кремлевских пропагандистов российской общественности на прошлой неделе. Это сопровождалось коллективным скандированием идеологического хора: "мы просто долбанём". По европейским столицам, конечно же.
Российская угроза, которую на прошлой неделе также очень открыто высказал диктатор Владимир Путин, является реакцией на растущее число европейских стран, заявляющих, что Украина может использовать поставляемое ими оружие для нанесения ударов по объектам в государстве-агрессоре.
Видео: Здесь и далее - фрагмент российской пропагандистской телепередачи
Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, логично, что украинские силы могут обстреливать те военные объекты в России, с которых регулярно наносятся удары по объектам в Украине. Такую позицию выразил генсек НАТО 31 мая после неформальной встречи министров иностранных дел альянса в Праге. Масла в огонь подлила новость о том, что и президент США Джо Байден дал Украине разрешение использовать поставленное американцами оружие для нанесения ударов по объектам в России, но только в районе Харьковской области. При этом американская позиция о том, что украинцам не следует запускать ракеты большой дальности по территории России, не изменилась.
От Балтии до Молдовы и Армении
На прошлой неделе пропагандисты посчитали, что пришло время снова поговорить о том, как "империалистический Запад" делает малые страны своими марионетками. На этот раз настала очередь стран Балтии, которые "кремлины" уже давно называет "американскими прихвостнями", Армении и Молдовы Пропагандист Владимир Соловьев спустя долгое время вновь вытащил из навозной кучи идеологического забвения бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, переехавшего жить в Россию.