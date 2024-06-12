Видео ​За занавесом: идеологический танк пропагандистов застрял в трясине пустых угроз

На всем этом фоне пропагандист и ведущий программы "60 минут" Евгений Попов хвастливо и лицемерно заявил, что в этом мире, охваченном хаосом и безумием, только Россия и Китай - единственные островки разума, выступающие за мир.

"Европейские столицы густо населены"

На пресс-конференции в связи с заявлениями ряда западных стран о том, что они позволяют Украине наносить удары по российским военным объектам поставленным ими оружием, Путин цинично высказался о том, что Запад играет с огнем и не следует забывать, что "европейские столицы густо населены". Это была угроза о том, что в результате таких украинских ударов пострадают европейские города, поскольку россияне ответят на удары ударами.

Вся свита пропагандистов, и глазомне моргнув, врала, что Запад позволит украинцам атаковать мирное население России, что ракетные удары будут нанесены по тепло- и электроэнергетической инфраструктуре России и т. д. А именно, с одной стороны, для народа России создается ощущение абсолютной опасности, с другой стороны, ему внушают, что Кремль способен его защитить и что вся Европа погибнет, а Россия выживет. В этом проявляется циничный расчет кремлевских идеологов - заставить российское население консолидироваться вокруг правящего режима, поскольку людям грозит гибель, от которой их может защитить только власть Кремля.